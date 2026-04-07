Uhapšen P.S. iz Leskovca, osumnjičen za nanošenje teških telesnih povreda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su P. S. (2002), iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, saopštila je Policijska uprava.

On se sumnjiči da je 5. aprila 2026. godine, u večernjim časovima, nakon kraće rasprave, četrdesetčetvorogodišnjem muškarcu zadao više udaraca i naneo mu teške telesne povrede.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.