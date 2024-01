Uhapšen S.M. iz Lebana, osumnjičen za tešku krađu u pokušaju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Lebanu uhapsili su S. M. (1976) iz ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u pokušaju, navodi se u saopštenju za javnost Policijske uprave Leskovac.

On se sumnjiči da je polomio stakla na parohijskom domu jedne crkve u okolini Lebana i iz crkvene prodavnice uzeo ikone i sveće i spakovao ih u kesu. Policija ga je zatekla u crkvi i uhapsila. Osumnjičenom je, po ovlašćenju osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.