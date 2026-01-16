Uhapšen S.V. iz okoline Leskovca zbog 300 grama kokaina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su S. V. (1982) iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštila je Policijska uprava u Leskovcu. Kod osumnjičenog je pronađeno tri paketa sa skoro 300 grama kokaina.

Osumnjičenom je, po nalogu višeg javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Iz Višeg javnog tužilaštva saopštavaju da je protiv osumnjičenog V.S. određen pritvor u trajanju do 30 dana, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke.