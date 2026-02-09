Uhapšen S.Ž. iz Leskovca sa 6 paketa marihuane i kokaina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su S. Ž. (2003) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Kako je saopštila Policijska uprava u Leskovcu, policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla tri paketa sa 175,5 grama marihuane, kao i tri paketa sa 7,26 grama kokaina.

Osumnjičeni je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu, gde mu je određen pritvor. U saopštenju za javnost ovog tužilaštva se navodi da je doneta i naredba o sprovođenju istrage, po čijem će završetku javni tužilac doneti odluku.