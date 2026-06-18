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Uhapšena dva Leskovčana zbog skladištenja hrane životinjskog porekla bez propisane dokumentacije

18 јун, 2026
TVL

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odelјenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Leskovcu i Republičkom veterinarskom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu uhapsili su I. M. (1972) i M. S. (1968), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela proizvodnja i stavlјanje u promet škodlјivih proizvoda i nedozvolјeno skladištenje robe.

Sumnja se da su oni, kao saizvršioci, zajednički koristili i raspolagali objektom hladnjače u selu Karađorđevac, registrovane na jedno privredno društvo iz Karađorđevca, koji nije upisan u Registar odobrenih objekata za promet i skladištenje hrane životinjskog porekla koji vodi Uprava za veterinu.

Kako se sumnja, oni su u tom objektu skladištili ukupno 3.287,5 kilograma hrane životinjskog porekla bez propisane dokumentacije o poreklu i sledlјivosti, bez deklaracija, propisanih oznaka i žigova, kao i bez dokaza o izvršenom veterinarsko-sanitarnom pregledu.

Rešenjem Republičke veterinarske inspekcije navedena hrana proglašena je nebezbednom za ishranu lјudi, zabranjeno je njeno stavlјanje u promet i naloženo je njeno neškodlјivo uklanjanje i uništenje.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.

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