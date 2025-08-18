Uhapšena dva muškarca iz Lebana zbog napada na policajce

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Lebanu uhapsili su Ž. P. (1998) i Ž. P. (2004) iz Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopštila je Policijska uprava.

Oni se sumnjiče da su sinoć prilikom postupanja policije, po prijavi da se čuje galama i buka u jednom naselju, napali policijske službenike i dvojici policajaca naneli telesne povrede.

Osumnjičenima je, po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.