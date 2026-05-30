Uhapšena M.K. iz okoline Leskovca, izazvala požar u dvorištu oštećenog muškarca

30 мај, 2026
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. K. (1981) iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti, saopštila je Policijska uprava.

Ona se sumnjiči da je 28. maja, u večernjim časovima, upotrebom otvorenog plamena izazvala požar u dvorištu kuće oštećenog muškarca, koji je zahvatio jednu prostoriju, kao i deo putničkog vozila.

Osumnjičena je, uz krivičnu prijavu, privedena Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.

