UKC Niš raspisao oglas za prijem 68 zdravstvenih radnika

Niški Univerzitetski klinički centar raspisao je oglas za prijem 68 zdravstvenih radnika na određeno vreme a konkurs traje do 16. januara.

U oglasu je navedeno da se utvrđuje potreba za prijemom 23 više medicinske sestre/tehničara opšteg smera, jednog višeg fizioterapeutskog tehničara, jednog višeg farmaceutskog tehničara, jednog višeg sanitarnog tehničara/sanitarno ekološkog inženjera.

Oglas je raspisan i za osam viših radioloških tehničara, 22 medicinske sestre/tehničara opšteg smera, šest medicinskih sestara za zdravstvenu zaštitu dece- pedijatrijskih sestara, jednu ginekološko-akušersku sestru, dva laboratorijska tehničara, jednog farmaceutskog tehničara i dva fizioterapeutska tehničara.

Oni koji budu bili primljeni imaće radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom, do povratka na rad privremeno odsutnih zaposlenih.

U oglasu objavljenom na sajtu UKC Niš navedeno je da kandidati podnose prijavu na oglas sa tačnom naznakom za koje poslove se prijavljuju i dostavljaju kratku biografiju (adresa, broj telefona i e-mail) i potrebnu dokumentaciju.

Prijave se podnose lično na pisarnici Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili putem preporučene pošte na adresu: Univerzitetski klinički centar Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića br. 48, sa napomenom „za oglas“ i napomenom za koje se radno mesto konkuriše.