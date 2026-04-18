Uklanja se divlja deponija na putu između Kukulovca i Drvodelje

Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca , u saradnji sa JKP

„Komunalac“ , Odeljenjem komunalne policije i kompanijom PWW, sprovodi ovog vikenda akciju uklanjanja divlje deponije koja se nalazi pored glavnog puta između Kukolovca i Drvodelje.

Ovo smetlište stvoreno je poslednjih godinu dana zbog neodgovornosti meštana okolnih sela koji otpad ne odlažu na mesta za to predviđena, navode u Savetu MZ „Kukulovce“.

Oni su izrazili zahvalnost lokalnoj samoupravi, uz poruku meštanima da čuvaju životnu sredinu i lepotu prirode u neposrednoj okolini.

Ova akcija se redovno sprovodi od 2013. godine.