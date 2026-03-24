Ulica Save Đorđevića u Bobištu dobija novo ruho

Jedna od glavnih saobraćajnica u Bobištu, ulica Save Đorđevića, dobija novo ruho. Za radove na ulici dužine 900 metara iz budžeta Grada Leskovca izdvojena je suma od 16 miliona 427 hiljada dinara. Radove je obišao gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović sa predstavnicima Javnog preduzeća „Urbanizam i izgradnja“ i saradnicima.

Reč je o veoma frekventnoj saobraćajnici, čiji je kolovoz bio u veoma lošem stanju, sa vidnim oštećenjima. Značaj ove investicije za građane Bobišta naglasili su predstavnici Mesne zajednice, koji su ocenili da se potrebe meštana od strane lokalne samouprave na čelu sa gradonačelnikom Cvetanovićem, godinama unazad prepoznaju kao prioritet.

Radovi se izvode na osnovu projekta koji je izradilo Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja“. Pored iskopa, podrazumevali su ugradnju tampona od šljunka, zatim od tucanika, nakon čega je usledilo i postavljanje završnog sloja asfalta.

Ovaj posao poveren je preduzeću „AB KOP“ iz Vlasotinca.