Univerexport otvorio drugi objekat u Leskovcu – još bliže komšijama u centru grada

Kompanija Univerexport uspešno je otvorila svoj drugi objekat u Leskovcu, na atraktivnoj lokaciji u gradu na adresi Koste Stamenkovića 23.

Otvaranjem novog objekta, Univerexport je dodatno učvrstio svoje prisustvo na jugu Srbije i potvrdio opredeljenost da kupcima omogući kvalitetnu, dostupnu i prijatnu kupovinu na više lokacija u gradu.

Podsećanja radi, prvi Univerexport objekat u Leskovcu otvoren je u avgustu u okviru Lesko parka, kada su se Leskovčani po prvi put upoznali sa bogatom ponudom, savremenim konceptom i vrednostima koje ovaj najveći domaći trgovinski lanac neguje već više od 35 godina. Univerexport je veoma brzo postao deo svakodnevnih navika Leskovčana, što je bio jasan pokazatelj da postoji potreba za dodatnim objektom na još jednoj gradskoj lokaciji.

Novi Univerexport objekat otvoren je tačno u podne i već od prvih trenutaka privukao je veliki broj posetilaca. Savremeno uređen prostor osmišljen je tako da kupcima pruži funkcionalan, pregledan i prijatan ambijent za efikasnu kupovinu. Asortiman je pažljivo prilagođen i obuhvata široku ponudu prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, sa posebnim akcentom na sveže namirnice, proizvode domaćeg porekla i robne marke Univerexporta.

U ponudi su proizvodi iz lične proizvodnje Univerexporta, među kojima se posebno izdvajaju brend Organa, sa asortimanom ulja i brašna, kao i mesni proizvodi brenda Bačka, prepoznatljivi po kvalitetu, kontrolisanom poreklu i tradicionalnim recepturama. Kupcima je bio dostupan i širok izbor proizvoda robnih marki Baš Baš, Daj Daj i Naše Najbolje, koje karakterišu povoljne cene i pouzdan kvalitet, čineći ih idealnim izborom za svakodnevnu kupovinu.

Posebna pažnja bila je posvećena kupcima na sam dan otvaranja. Tom prilikom podeljeno je 100 poklon paketa i 100 cegera za prve posetioce, dok je svaka 100. kupovina bila potpuno besplatna. Ove pogodnosti dodatno su doprinele svečanoj atmosferi i pozitivnom iskustvu kupaca, koji su sa velikim interesovanjem dočekali otvaranje novog objekta.

Otvaranjem drugog objekta u Leskovcu, Univerexport je još jednom potvrdio svoju dugoročnu strategiju rasta i razvoja, kao i posvećenost lokalnim zajednicama u kojima posluje. Ovaj korak predstavlja nastavak širenja maloprodajne mreže kompanije širom Srbije, sa jasnim ciljem da se kupcima obezbedi još veća dostupnost i kvalitetna ponuda, u skladu sa savremenim standardima trgovine.





