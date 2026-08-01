DRUŠTVO VESTI

Uređenje javnih površina ovog vikenda u Rudaru

1 август, 2026
TVL

Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca , u saradnji sa JKP „Komunalac“ , Odeljenjem komunalne policije i kompanijom PWW, ovog vikenda sprovodi akciju uređenja javne površine kao i  uklanjanja „divlje“ deponije, kod crkve u Rudaru.

Zbog predstojećeg praznika “Sveta Petka”  u rudarskoj crkvi uređena je javna površina. Inače, cilj ovakvih akcija  je unapređenje životne sredine, očuvanje prirode i stvaranje čistijeg i zdravijeg okruženja za sve meštane.

Redovne vikend akcije ovog tipa sprovode se od 2013. godine.

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