Uređenje javnih površina ovog vikenda u Rudaru

Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca , u saradnji sa JKP „Komunalac“ , Odeljenjem komunalne policije i kompanijom PWW, ovog vikenda sprovodi akciju uređenja javne površine kao i uklanjanja „divlje“ deponije, kod crkve u Rudaru.

Zbog predstojećeg praznika “Sveta Petka” u rudarskoj crkvi uređena je javna površina. Inače, cilj ovakvih akcija je unapređenje životne sredine, očuvanje prirode i stvaranje čistijeg i zdravijeg okruženja za sve meštane.



Redovne vikend akcije ovog tipa sprovode se od 2013. godine.