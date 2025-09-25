Uređeno stepenište na tri lokacije u Vlasotincu

U sklopu uređenja područja oko brane, prirodnim lomljenim kamenom obložene su stepenice u tri pravca – one koje vode od česme na keju prema hotelu Grozd, zatim one koje vode od brane prema starom mlinu i stepenice koje vode od brane prema Starom groblju.

-Zaokružili smo jednu celinu, kretanje je sada bezbednije, a i estetski stepenice izgledaju lepše. Inače, pre nekoliko godina, istim kamenom obložene su i stepenice koje vode od Starog groblja prema Njegoševoj ulici – kaže član Opštinskog veća u Vlasotincu, zadužen za mesne zajednice, Milan Ranđelović.

Ovi poslovi bili su deo radova na letnjem održavanju.