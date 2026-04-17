Uručena 233 auto-sedišta

U Svečanoj sali grada Leskovca podeljena su 233 auto-sedišta za bebe rođene januara, februara i marta tekuće godine. Za ove namene lokalna samouprava izdvojila je u toku ove godine 18 miliona dinara.



Grad Leskovac kontinuirano pruža podršku roditeljima, a jedna od mera koju sprovodi je i podela auto-sedišta, istakla je u svom obraćanju Jelena Stamenković, pomoćnica gradonačelnika.



U toku prethodne godine, podeljena su ukupno 934 auto- sedišta.

Takođe, za prvih 100 beba rođenih u tekućoj godini iz budžeta grada izdvojeno je po 30.000 dinara. Inače, i za zaposlene i nezaposlene porodilje, Grad Leskovac izdvaja 50.000 dinara.



Lokalna samouprava pruža podršku I roditeljima mališana sa smetnjama u razvoju u vidu mere podrške roditelj-negovatelj.