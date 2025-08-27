Uručena 24 ugovora budućim vojnicima

Dvadeset četiri ugovora podeljena su kandidatima koji će od septembra početi sa vojnostručnim osobljavanjem za rezervne oficire i dobrovoljnim služenjem vojnog roka. Ugovore su uručili potpukovnik Regionalnog centra Ministarstva Dragan Milić i zamenica gradonačelnika Leskovca Lidija Dimitrijević.

Foto: Grad Leskovac

Odlaskom na služenje vojnog roka budući vojnici pokazuju patriotizam, ljubav, vernost i odanost svojoj zemlji, rečeno je prilikom uručenja ugovora.

Foto: Grad Leskovac

Zamenica gradonačelnika Leskovca Lidija Dimitrijević je u svom obraćanju istakla je da je odluka budućih vojnika da služe Vojsci Srbije vredna divljenja.

Foto: Grad Leskovac

Svečanom uručenju ugovora prisustvovali su i pukovnik Zoran Cvetković, zatim načelnik Jablaničkog upravnog okruga Miloš Ćirić, kao i direktor Narodnog muzeja u Leskovcu Nebojša Dimitrijević.