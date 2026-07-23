Leskovac: Podela auto-sedišta mališanima

U Svečanoj sali grada Leskovca podeljena su auto-sedišta za bebe rođene aprila, maja i juna tekuće godine. Za mališane rođene u toku ova tri meseca obezbeđena su 193 sedišta.

Za ove namene lokalna samouprava izdvojila je u toku ove godine 18 miliona dinara.

Grad Leskovac kontinuirano pruža podršku roditeljima, a jedna od mera koju sprovodi je i podela auto-sedišta.

U toku prethodne godine, podeljena su ukupno 934 auto- sedišta. Takođe, za prvih 100 beba rođenih u tekućoj godini iz budžeta grada izdvojeno je po 30.000 dinara. Inače, i za zaposlene i nezaposlene porodilje, Grad Leskovac izdvaja 50.000 dinara.

Lokalna samouprava pruža podršku I roditeljima mališana sa smetnjama u razvoju u vidu mere podrške roditelj-negovatelj.