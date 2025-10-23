Uručena auto-sedišta u Svečanoj sali Grada Leskovca

Uručenje auto-sedišta roditeljima beba rođenih tokom avgusta i septembra meseca tekuće godine održano je u Svečanoj sali Grada Leskovca.

Ukupno 180 roditelja mališana ostvarilo je ovo pravo, u okviru jedne od mera podrške roditeljstvu koje realizuje lokalna samouprava.

Tokom prvih sedam meseci, u tekućoj godini uručeno je ukupno 524 auto-sedišta, a za avgust i septembar mesec danas je još 180 roditelja dobilo auto-sedište.

Majka male Đurđine Tamara Stamenković, u ime svih roditelja, zahvalila se gradonačelniku

Goranu Cvetanoviću, kao i gradu Leskovcu na merama kojima podržavaju roditelje

i decu.

Za ovu namenu, iz budžeta grada Leskovca izdvojeno je 18 miliona dinara, a Savet za

bezbednost saobraćaja grada Leskovca i Agencija za bezbednost saobraćaja,

zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, obezbedili su još dodatnih 6

miliona dinara, navode iz lokalne samoprave.



Uručenje auto-sedišta praktikuje se od 2021. godine.