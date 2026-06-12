Uručena priznanja sugrađanima koji su krv donirali 35, 50 i 75 puta

U susret Međunarodnom danu dobrovoljnih davalaca krvi, koji se obeležava 14. juna, u Svečanoj sali grada Leskovca uručena su priznanja sugrađanima koji su dragocenu tečnost donirali 35, 50 i 75 puta. Ukupno 22 priznanja uručio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Dobrovoljno davanje krvi predstavlja jedan od najviših vidova solidarnosti, a među našim sugrađanima postoje oni koji su dragocenu tečnost podelili čak 70 puta. Iz Crvenog krsta Leskovac naležni ističu da je zabeleženo povećanje davalaca za 20 procenata, odnosno u prethodnoj godini je 3000 davalaca doniralo 2800 jedinica krvi.

Prisutnima se obratio i prvi čovek grada na Veternici koji je ovom prilikom istakao da su dobrovoljni davaoci krvi najpre obezbedili funkcionisanje leskovačke bolnice koja pokriva oko 250.000 stanovnika.



Prema rečima gradonačelnika Cvetanovića, grad Leskovac će i u budućnosti biti dobar partner sa Crvenim Krstom.



Ovogodišnji Međunaroni dan dobrovoljnih davalaca krvi biće obeležen pod sloganom „Jedna kap humanosti spasava život. Dajte krv“.