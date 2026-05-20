Uručeno 37 rešenja za prijem u radni odnos medicinskih i nemedicinskih radnika

U leskovačkom Domu zdravlja uručena su rešenja zdravstvenim radnicima i nemedicinskom osoblju za prijem u stalni radni odnos. Među njima je 24 lekara, od kojih je 18 stalno zaposlenje dobilo u Opštoj bolnici Leskovac, a šest će biti angažovano na određeno vreme u Domu zdravlja. Rešenja je uručio gradonačelnik Goran Cvetanović.

Pored 18 lekara, od kojih je 16 doktora opšte prakse i po jedan specijalista pedijatrije i ginekologije i akušerstva, u bolnici će po završetku konkursa dobiti stalno zaposlenje i 4 strukovne medicinske sestre, jedan strukovni ekološki inženjer, jedan master psiholog i jedan master farmacije.

Cvetanović je podsetio i na dosadašnja ulaganja, realizovana za vreme aktuelnog rukovodstva. Rekonstrukcija glavne zgrade Opšte bolnice, ukupne vrednosti 47 miliona evra, najveća je investicija u psolednjih pedeset godina.

Tu je otvaranje renoviranog levog krila, vrednosti preko 13 miliona evra, kao i rekonstrukcija Službe urgentne medicine i proširenje sa 400 na 800 metara kvadratnih. Prošle nedelje su počeli radovi na rekonstrukciji, nadgradnji i nadogradnji Dečijeg dispanzera, vrednosti 656 miliona dinara bez PDV-a.

Gradonačelnik je izneo i podatak da je poslednjih godina u Domu zdravlja zaposleno 248 radnika, od čega čak 68 doktora, kao i da je na specijalizaciji trenutno 80 lekara.

To je znatno veći broj nego u periodu od 2007. do 2012. godine, kada je posao dobilo samo 96 radnika, a specijalizacije se nisu dodeljivale.