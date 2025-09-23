Uručeno još šest rešenja o ostvarivanju statusa roditelj-negovatelj

Ukupno šest rešenja o ostvarivanju statusa roditelj-negovatelj podeljeno je podnosiocima zahteva koji ispunjavaju uslove u Svečanoj sali Grada Leskovca. Ugovore je uručila zamenica gradonačelnika Leskovca Lidija Dimitrijević.

-Grad Leskovac vodi odgovornu socijalnu politiku i pruža sistemsku podršku najugroženijim društvenim grupama. Ukupan budžet za ovu godinu za ovu oblast iznosi oko 528 miliona dinara, a za meru roditelj- negovatelj, za koju je do sada uručeno 21 rešenje, u skladu sa planiranim sredstvima u iznosu od 15 miliona dinara. Na ovaj način stvorena je moguénost da danas podelimo još šest rešenja, te je ukupno 27 lica do sada steklo status roditelj negovatelj. Do sada je podneto 48 zahteva, 13 lica nije ispunjavallo uslove, tri zahteva su odbačena kao nepotpuna, dok je za pet zahteva zatražena dopuna dokumentacije- istakla je zamenica Dimitrijević.

Kako je dodala, pravo se ostvaruje za lica kod kojih postoji potpuna zavisnost od nadzora i pomoći druge osobe radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba.

-Imajući u vidu da roditelji nisu u mogućnosti da ostvare prihode sopstvenim radom, rešenjima koja dnas dodeljujemo utvrduje se pravo na mesečnu novčanu nadoknadu u vidini minimalne zarade uvećane za iznos doprinosa od osiguranja, a ujedno dobijaju priliku da ostvare pravo na penziju. Na kraju želim da istaknem da je ovo tema oko koje treba svi da se ujedinimo i bez obzira na neopravdane kritike pokažemo senzibilitet za situaciju u kojoj se roditelji i negovatelji nalaze, kako bismo svi zajedno pomogli u onoj meri u kojoj je to moguće i istovremeno im olakšali život- poručila je Dimitrijević.