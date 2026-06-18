Uručeno pet rešenja podnosiocima zahteva koji su stekli uslov za ostvarivanje prava na status roditelj-negovatelj

Pet rešenja podnosiocima zahteva koji su stekli uslov za ostvarivanje prava na status roditelj-negovatelj, podeljeno je u Svečanoj sali grada. Za fnansiranje ove mere, u budžetu je za tekuću godinu opredelieno ukupno 25 miliona dinara, za razliku od prošlogodišnjih 15 miliona dinara. Licima koja su ispunila neophodne uslove za sticanje ovog statusa, rešenja je uručila zamenica gradonačelnika Leskovca Lidija Dimitrijević.



Status roditelj-negovatelj priznaje se jednom od roditelja radi nege deteta sa smetnjama u razvoju kod kojeg postoji potpuna zavisnost od pomoći i nadzora druge osobe. Rešenja je uručila zamenica gradonačelnika Leskovca dr Lidija Dimitrijević, koja je tom prilikom istakla značaj ove vrste podrške porodicama.





– Godinu i po dana od početka primene Odluke o utvrđivanju statusa roditelj-negovatelj, Grad Leskovac nastavlja sa njenim uspešnim sprovođenjem i pružanjem podrške roditeljima teško bolesne dece. U prethodnom periodu 39 roditelja sa prebivalištem na teritoriji grada ostvarilo je pravo na ovaj status, dok je danas uručeno još pet rešenja – istakla je Dimitrijević.



Za oblast socijalne zaštite u budžetu Grada Leskovca za 2026. godinu opredeljeno je oko 603 miliona dinara.



Inače, ukoliko na predstojećoj sednici Skupštine grada bude usvojena Odluka o izmenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, izdvajanja za socijalnu zaštitu biće uvećana za dodatnih 2,5 miliona dinara, pa će ukupan budžet za ovu oblast iznositi oko 605 miliona dinara.