DRUŠTVO VESTI

Uskoro 200 novih stabala na ulicama Vlasotinca

23 јун, 2026
TVL

Ministarstvo zaštite životne sredine odobrilo je opštini Vlasotince blizu 4,2 miliona dinara za projekat „Povećanje koristi za životnu sredinu kroz urbano pošumljavanje u Vlasotincu“. Ovo je treći projekat ove godine koji je Vlasotince dobilo od resornog ministarstva, nakon nabavke kamiona smećara i izgradnje kotlarnice za školu u Šišavi.

– Sredstvima iz ovog projekta obezbedićemo 197 stabala lišćarskih i četinarskih vrsta za pošumljavanje duž saobraćajnica i javnih površina. Reč je o ulicama koje smo prethodno rekonstruisali, a sada je vreme da zasadimo novo drveće, mada smo delom krenuli sa sadnjom još prošle godine. Ukupna površina koja će biti obuhvaćena pošumljavanjem na šest lokacija iznosi 3.126 m² – rekao je zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić, koji je danas u ime opštine Vlasotince potpisao ugovor.

Vlasotince je jedna od 25 lokalnih samouprava koje su dobile sredstva za pošumljavanje, od ukupno 40 gradova i opština koliko se prijavilo na konkurs.

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