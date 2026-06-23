Uskoro 200 novih stabala na ulicama Vlasotinca

Ministarstvo zaštite životne sredine odobrilo je opštini Vlasotince blizu 4,2 miliona dinara za projekat „Povećanje koristi za životnu sredinu kroz urbano pošumljavanje u Vlasotincu“. Ovo je treći projekat ove godine koji je Vlasotince dobilo od resornog ministarstva, nakon nabavke kamiona smećara i izgradnje kotlarnice za školu u Šišavi.

– Sredstvima iz ovog projekta obezbedićemo 197 stabala lišćarskih i četinarskih vrsta za pošumljavanje duž saobraćajnica i javnih površina. Reč je o ulicama koje smo prethodno rekonstruisali, a sada je vreme da zasadimo novo drveće, mada smo delom krenuli sa sadnjom još prošle godine. Ukupna površina koja će biti obuhvaćena pošumljavanjem na šest lokacija iznosi 3.126 m² – rekao je zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić, koji je danas u ime opštine Vlasotince potpisao ugovor.

Vlasotince je jedna od 25 lokalnih samouprava koje su dobile sredstva za pošumljavanje, od ukupno 40 gradova i opština koliko se prijavilo na konkurs.