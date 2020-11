Uskoro most na Tulovskom kanalu

U roku od mesec dana biće završen most na rasteretnom kanalu Tulovske reke, čija je izgradnja započeta u septembru. Ukupna vrednost ovih poslova 24,7 miliona dinara i biće finansirani sredstvima iz budžeta grada Leskovca.



Kako bi se rešio problem izlivanja Tulovske reke, grad Leskovac je u saradnji sa Javnim vodoprivrednim preduzećem „Srbijavode“, u prethodnom periodu kroz više faza ulagao određena sredstva za realizaciju više aktivnosti. Prvo je u eksproprijaciju zemljišta uloženo 25 miliona dinara, a zatim je izgrađen rasteretni kanal u dužini od 2,2 kilometra vredan 45 miliona dinara . U septembru je započeta izgradnja savremenog mosta, a do sada su završeni zemljani radovi i urađena je betonska konstrukcija, kao i drugi građevinski poslovi.



Prema najavama nadležni meštani ovog kraja uskoro će dobiti moderan most u dužini od skoro 18 metara.

Izvođač ovih radova je firma Hidrosistem iz Vlasotinca.