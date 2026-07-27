Uskoro uređenje trga u Vlasotincu

Javna prezentacija projekta „Uređenje Trga oslobođenja i platoa ispred zgrade opštine, kp. br. 3023, 3022, 2462/1, 2462/5 K.O. Vlasotince-Varoš“ biće na sajtu opštine Vlasotince od 28. jula do 21. avgusta, na linku https://vlasotince.rs/liid-projekat/ .

Prezentaciju će moći da pogledaju i građani koji lično dođu u zgradu opštine, u navedenim terminima, radnim danima od 10 do 12 sati u kancelariju broj 44, na trećem spratu.

Primedbe i sugestije možete dostaviti do 21. avgusta putem mejl adrese officeler@vlasotince.org.rs ili predati na pisarnici opštine, sa naznakom; „Za projekat uređenja trga u Vlasotincu“.

Nakon prezentacije, biće održan i javni razgovor, u ponedeljak 24. avgusta od 15 sati, u sali Skupštine opštine Vlasotince, na prvom spratu.



Suština projekta uređenja trga je ukidanje postojeće saobraćajnice koja je razdvajala trg i plato ispred zgrade opštine, formiranje dominantne pešačke zone i uređenje centralnog javnog prostora sa zonama za kretanje. Što se ozelenjavanja tiče, planirana je sadnja 30 stabala visokog zelenila, a za postojeću vegetaciju izrađen je izveštaj o valorizaciji, kojim su definisana stabla koja će biti zadržana, stabla koja će biti uklonjena i mere za negu preostale vegetacije.

Potprojekat uređenja trga u Vlasotincu, čija je procenjena vrednost 587.060 evra, deo je Projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava (Serbia Local Infrastructure and Institutional Development Project – LIID). Projekat realizuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa Svetskom bankom i Francuskom razvojnom agencijom.

Opštini Vlasotince je posredstvom ovog glavnog projekta odobreno nešto više od milion i po evra.

-Osim uređenja trga, za šta su nam odobrena sredstva, kandidovaćemo još dva potprojekta. Jedan je „Javni parking Vlasina u Vlasotincu u ulici Nikole Tesle“, a drugi je „Uređenje priobalja reke Vlasine“ i tiče se uređenja pešačkih staza i osvetljenja od brane do romskog naselja i od Galerije do mlečne pijace. Na tom potezu predviđeno je i postavljanje klupa i kanti za otpatke – kaže zamenik predsednika opštine Vlasotince Vladimir Kocić.

Sve informacije o projektu LIID i potprojektima koji će se realizovati u vlasotinačkoj opštini nalaze se na sajtu opštine, na baneru LIID.