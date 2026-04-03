Uskršnje radionice u ponedeljak, 6. aprila na gradskom trgu u Leskovcu

Uoči velikog praznika Uskrsa, u ponedeljak, 6. aprila sa početkom u 16:30 sati, Grad Leskovac će na centralnom gradskom trgu organizovati uskršnje radionice za najmlađe, uz podršku, Turističke organizacije Leskovac, Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“, privatnih vrtića Agnes, Vil, Zvezdica, Plavi čuperak, Biberče i Auto-stop, kao i Muzičke škole „Stanislav Binički“.

U programu će učestvovati i Gradski dečji hor „Zvezdice“, osnovne i srednje škole, Narodni muzej, Narodna biblioteka „Radoje Domanović“, Naučni klub Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju, Savez za školski sport, a po prvi put i Visoka poslovna škola Leskovac i Udruženje „Partnerski za obrazovanje“.

Biće organizovane muzičke radionice za decu, iscrtavanje lica, farbanje uskršnjih jaja, poligoni spretnosti i mnoge druge, dok će vaspitno-obrazovne ustanove imati priliku da predstave svoje radove i obrazovne profile. Pozivamo sve mališane, roditelje, bake i deke na uskršnje druženje, igru i zabavu.