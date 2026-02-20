Uspeh članova Bokserskog kluba „300“

Članice Bokserskog kluba „300“ u Leskovcu, inače rođene sestre Teodora i Martina Jović, dobitnice su Svetosavske nagrade za postignute rezultate na Državnom prvenstvu. Ovo priznanje uručeno im je na Dan Svetog Save, 27. januara u Narodnom pozorištu.

Teodora Jović osvojila je srebrnu medalju na Državnom prvenstvu, dok je njena sestra Martina Jović zauzela treće mesto, na istom nadmetanju.

Kako su istakle za Televiziju Leskovac, priznanja koja su im uručena 27. januara na Dan Svetog Save, predstavljaju dodatnu motivaciju za rad, a sve u cilju postizanja većih rezultata u narednom periodu.

Kakvi su tvoji utisci kada je ova nagrada u pitanju, koliko tebi znači nagrada?

– Pa znači mnogo ta nagrada, a utisci su neostvarivi, zato što je drugo mesto. Kada si ti počela da se baviš ovim sportom? Pre tri godine. Šta je tebe privuklo? Ne znam, samo sam odlučila da dođem i tako nastavila tri godine. – istakla je Teodora Jović, dobitnica Svetosavske nagrade.

Pored Teodore i Martine, u bokserski klub svakog dana dolaze i ostali članovi, koji posvećeno rade na unapređenju tehnike i forme. Među njima su Veljko Petrović, Petra Stojanović, Predrag Feratović, Petar Bogdanović, Luka Nikolić.

Prošla godina je za ovaj klub bila uspešna, ocenjuje Nenad Pešić, trener kluba. Kada je u pitanju 2026. godina, 22. februara uslediće Open Balkan Cup u Nišu, na kojem će nastupiti Teodora, Anastasija i Martina Jović.

– Zatim nas čeka Prvenstvo regiona, koje će se održati u Zaječaru 28. februara i 1. marta. Da kažem, najbitnije takmičenje za nas biće Državno prvenstvo koje će se održati na Zlatiboru u periodu od 25. do 30. marta, kada ćemo pokušati da budemo prvi. – kaže Pešić.

Inače, Bokserski klub „300“ nalazi se kod fudbalskog stadiona „Mladost“ u Vinarcu.