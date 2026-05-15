Uspeh članova Karate kluba UNSU na 28. Fudokan šampionatu Evrope i kupu za decu u Rumuniji

Petnaest reprezentativaca Karate kluba UNSU učestvovali su na 28. Fudokan šampionatu Evrope i kupu za decu u Rumuniji – Covasna, od 7. do 10. maja. Fudokan reprezentacija Srbije, od 22 prijavljene zemlje, zauzela je 2. mesto u generalnom plasmanu, iza domaćina Rumunije. Na samom šampionatu učestvovalo je 985 takmicara u više od 2.500 takmicarskih disciplina.

Za Fudokan tim Srbije nastupila su 54 takmičara iz Bora, Čačka, Beograda, Zrenjanina, Bojnika i Leskovca, osvojivši 89 medalja za našu zemlju. Takmičari Karate kluba UNSU , njih 15, osvojili su trećinu odličja – 30. medalja i to 15 zlatnih medalja, 8 srebrnih i 7 bronzanih.

Godinama unazad takmicari karate kluba UNSU važe za najtrofejniji klub Fudokan Saveza Srbije, a to su dokazali i na ovom šampionatu, navodi se u saopštenju kluba.