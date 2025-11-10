Uspeh članova Plivačkog kluba „Leskovac“ u Pirotu

U okviru prvog kola zimskog prvenstva centralne Srbije održanom u Pirotu, članovi Plivačkog kluba Leskovac postigli su znacajne rezultate.

Štafeta pionirki u sastavu : Isidora Mitrović, Simeona Šparavalo,Dunja Vuković, Đina Vuković ,osvojila je prvo mesto.

Treće mesto zauzela je štafeta kadetkinja u sastavu: Elena Petrović, Natalija Dimitrijević, Iskra Dobrić, Nikolina Maksimović.

Osvajači medalja su: Matija Aleksić, Isidora Mitrović, Nikola Savić, Simeona Šparavalo, Andrea Stanković i Đina Vuković.