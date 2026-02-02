Uspeh leskovačkih osnovaca i srednjoškolaca

Osam učenika leskovačkih osnovnih i srednjih škola postigli su zapažene rezultate na republičkom školskom prvenstvu u plivanju u Novom Sadu, koje je održano krajem prošle nedelje.

Učenici osnovnih škola su plivali 50 metara sve tehnike plivanja, a učenici srednjih škola su plivali 100 metara, takođe u svim disciplinama.

Iz Leskovca su učestvovala 62 učenika osnovnih i srednjih škola, osvojivši 8 medalja. Medalje su osvojili učenici osnovnih škola „Trajko Stamenković“, „Kosta Stamenković“, „Vasa Pelagić“, „Vožd Karađorđe“, kao i leskovačke Gimnazije. Među njima su: Tara Veličković, Đina Vuković, Kalina Marinković, Lazar Marinković, Lenka Marinković, Neda Ignjatović, Tara Rakić i Aleksa Manasić.

Ukupno iz cele Srbije učešće je uzelo 970 učenika osnovnih i srednjih škola.

Inače, učenici škole “Josif Kostić” i Gimnazije plasirali su se i na republičko takmičenje u rukometu, koje se održava u Šapcu.