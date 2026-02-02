Uspeh mlađih kategorija RK „Dubočica 54“ u Novom Sadu

Mlađe kategorije Rukometnog kluba „Dubočica 54“ učestvovale su na Međunarodnom rukometnom turniru „Rastimo“, u Novom Sadu i ostvarile zapažene rezultate, još jednom potvrdivši kvalitet rada sa najmlađim selekcijama u klubu, saopštavaju iz leskovačkog kluba.

Postignuti su sledeći plasmani:

– M-14 – 1. mesto

– M-16 – 4. mesto

– M-12 – 5. mesto

„Posebno se istakla generacija M-14, koja je u finalnoj utakmici savladala ekipu RK „Vojvodina“ i zasluženo osvojila prvo mesto na turniru. Ovaj uspeh ima dodatnu težinu imajući u vidu kvalitet učesnika i snažnu konkurenciju na turniru.

Treneri su izrazili zadovoljstvo prikazanim igrama i zalaganjem svih selekcija. Sve tri generacije ostavile su izvanredan utisak na terenu, pokazavši borbenost, disciplinu i timski duh. Iako uvek postoji prostor za dalji napredak, ostvareni rezultati potvrđuju da su postavljeni ciljevi ispunjeni, a klub i rukometni grad Leskovac predstavljeni u najboljem mogućem svetlu.

Iz RK Dubočica 54 upućena je i zahvalnost domaćinu turnira, RK Rastimo, kao i gospodinu Đorđu Jakšiću, na odličnoj organizaciji i tradicionalno dobrom gostoprimstvu.

Klub nastavlja sa planskim i kontinuiranim radom sa mlađim kategorijama, kao i sa pripremama za nastavak takmičenja u Super ligi LMK Centralne Srbije, sa jasnim ciljem daljeg razvoja mladih rukometaša i postizanja novih sportskih uspeha.

Treneri mlađih kategorija RK Dubočica 54:

Aleksandar Marinković – Šegi

Bratislav Mikić – Borac

Bratislav Đorđević – Biška

Dragan Mitrović – Monja