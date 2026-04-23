Uspeh učenika TŠ „Rade Metalac“ u Leskovcu

Tim učenika Tehničke škole „Rade Metalac“ u Leskovcu, u sastavu Nikola Mitić, Nikola Ilić i Vasilije Zdravković, osvojili su prvo mesto za najbolje napravljen 3D ukras, na takmičenju pod nazivom „Uskršnji hakaton“, u organizaciji Mašinskog fakulteta u Nišu. Za postignut rezultat, njima su predstavnici ove visokoškolske ustanove uručili nagradu u vidu 3D štampača.

3D ukras, tačnije držač za uskršnje jaje, čini 10 delova koje je bilo neophodno sastaviti, kako bi se dobio željeni model. Učenici Tehničke škole „Rade Metalac“ u Leskovcu kažu da su se za ovo nadmetanje uz podršku profesora, pripremali pažljivo.

Njihov trud i rad nagrađen je 3D štampačem, koji će im biti od pomoći i u daljem radu.

Učešće na ovom nadmetanju uzelo je 16 srednjih škola iz cele Srbije.

Učenici koji pohađaju ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu, redovno učestvuju na brojnim takmičenjima i postižu izvanredne rezultate, istakao je u izjavi za Televiziju Leskovac Igor Arsić, direktor škole.

Podsetimo, Tehnička škola “Rade Metalac” ove godine biće predlog gradonačelnika Gorana Cvetanovića za Oktobarsku nagradu.