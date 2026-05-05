DRUŠTVO VESTI

Uspešan nastup leskovačke karnevalske grupe u Budvi

5 мај, 2026
TVL

Turistička organizacija grada Leskovca učestvovala je proteklog vikenda na 23. Međunarodnom karnevalu u Budvi.

Sjajna atmosfera i odlična zabava obeležili su karneval koji se održao pod sloganom „Karneval u srcu“.

Ovaj događaj okupio je predstavnike Federacije evropskih karnevalskih gradova i brojne karnevalske grupe, među kojima je bila i grupa „Karnevala Leskovac“ sa atraktivnom maskom MOONLIGHT SHADOW, čiji su koreografija i kostimi izazvali velike simpatije kod posetilaca budvanskog karnevala.

Veče pred glavno dešavanje, leskovačka karnevalska grupa imala je zapažen nastup na tradicionalnom „Abrumu“, koji predstavlja pozivnicu za glavnu Međunarodnu karnevalsku povorku.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *