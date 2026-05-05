Uspešan nastup leskovačke karnevalske grupe u Budvi

Turistička organizacija grada Leskovca učestvovala je proteklog vikenda na 23. Međunarodnom karnevalu u Budvi.

Sjajna atmosfera i odlična zabava obeležili su karneval koji se održao pod sloganom „Karneval u srcu“.

Ovaj događaj okupio je predstavnike Federacije evropskih karnevalskih gradova i brojne karnevalske grupe, među kojima je bila i grupa „Karnevala Leskovac“ sa atraktivnom maskom MOONLIGHT SHADOW, čiji su koreografija i kostimi izazvali velike simpatije kod posetilaca budvanskog karnevala.

Veče pred glavno dešavanje, leskovačka karnevalska grupa imala je zapažen nastup na tradicionalnom „Abrumu“, koji predstavlja pozivnicu za glavnu Međunarodnu karnevalsku povorku.