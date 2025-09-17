Uspešno leto za članove BK „Mancha“ u Leskovcu

Vukašin Dinić, član bokserskog kluba „Manča“ iz Leskovca, osvojio je treće mesto na Evropksom prvenstvu za kadete i kadetkinje, koje je održano na Zlatiboru. U istoriji leskovačkog boksa, ovo je prva medalja koja je sa ovako značajnog nadmetanja stigla u grad na Veternici.

Vukašin je na Evropskom prvenstvu učestvovao u kategoriji do 80 kilograma. Imajući u vidu da se ovim sportom bavi godinu i po dana, za njega je ovo, kako kaže, veliki uspeh. Zapažen razultat ostvario je i na takmičenju u Lebanu.

Da boks nije samo za dečake, potvrđuje i sve veće interesovanje mladih devojaka koje se bave ovim sportom. Jedna od njih je i Viktorija Jović, članica leskovačkog kluba.

I podrška trenera je od velikog značaja za postizanje velikih uspeha.

Inače, bokserski klub Manča u Leskovcu je osnovan 2021. godine.