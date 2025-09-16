Uspešno leto za strip autore iz Leskovca

Ovo leto je za polaznike leskovačke Škole stripa “Nikola Mitrović Kokan” i njihovog predvača Marka Stojanovića bilo veoma uspešno. U prilog tome svedoče osvojene nagrade na takmičenjima međunarodnog karaktera, istaknuto je na konfereniciji za medije održanoj ovim povodom.

Leskovačka škola stripa „Nikola Mitrović Kokan“ je ovog leta osvojila ukupno 10 nagrada na međunarodnim takmičenjima, koja su održana u Severnoj Makedoniji, Rumuniji i Srbiji. Tokom juna meseca, održan je Međunarodni festival stripa Strip trip u Skoplju, na kojem je predavač škole Marko Stojanović osvojio drugo mesto.

Nakon toga, usledilo je i nadmetanje u Raškoj, gde su polaznicima škole Matiji Stamenkoviću i Vuku Stojanoviću, pripale dve specijalne nagrade.

Poslednje nadmetanje je održano u periodu od 20. do 25. avgusta. U pitanju je 22. Međunarodni strip salon u Velesu, najstariji festival stripa u Severnoj Makedoniji. Polaznik ove škole Vuk Stojanović nagrađen je za najbolji strip u kategoriji do 14 godina, dok je Škola stripa „Nikola Mitrović Kokan“ dobila nagradu za masovno učešće.