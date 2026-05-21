Gradski većnici usvojili Predlog Odluke kojim je predviđen nastavak gasifikacije

Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa 1 ugovora o poslovnoj tehničkoj saradnji na gasifikaciji naseljenih mesta na teritoriji Grada Leskovca usvojen je na sednici Gradskog veća. Inače ovim ugovorom je predviđena ukupna predračunska vrednost radova u iznosu od 86 miliona 835 hiljada 130 evra bez pdv-a. Rok za završetak radova je 48 meseci.



Usled izmene i dopune programa gasifikacije ukazala se potreba za zaključenjem ovog Aneksa ugovora, poručeno je na sednici Gradskog veća. Gasifikacija je proces uvođenja prirodnog gasa u domaćinstva, industriju i javne objekte i predstavlja ključni infrastrukturni korak koji direktno utiče na razvoj lokalne zajednice i smanjenje zagađenosti vazduha.



Takođe, u odnosu na čvrsta goriva, prirodni gas pruža veću energetsku efikasnost sa nižim troškovima grejanja, a to direktno privlači i nove investitore na područje našeg grada, dodao je gradonačelnik.



Podsećanja radi, Skupština grada Leskovca je 14. septembra 2021. godine dala saglasnost na program gasifikacije grada na Veternici od 2021. do 2025. godine, a ugovor o poslovnoj saradnji na gasifikaciji zaključen je 29. septembra 2023. godine između grada Leskovca, investitora JP Srbija Gas Novi Sad i strateškog partnera odnosno izvođača radova, Rasina Energo gas doo Kruševac. Na osnovu tog ugovora, lokalna samouprava je pružala stručnu logističku pomoć za izgradnju objekata za gasifikaciju naseljenih mesta.



Inače, u prethodnom periodu usvojen je i urbanistički projekat za izgradnju merno regulativne stanice Lipovica, kao i distributivne gasovodne mreže za naseljena mesta Lipovica, Čekmin, Pečenjevce, Brejanovce, Rzgojnski Čifluk Kaštavar, Brestovac, Kutleš, Draškovac, Šarlince, Donje Brijanje.



Pored ostalog, na sednici Gradskog veća usvojen je i predlog odluke o odobravanju finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti sadnje i suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije, zatim Predlog odluke o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u gradu Leskovcu od 2026. do 2028. godine. Takođe, usvojeni su i predlozi rešenja kojim se otuđuju nepokretnosti i građevinsko zemljište iz javne svojine grada Leskovca.