Vandali presekli kablove na kamionu vlasotinačkog “Komunalca”

Nepoznati počinioci presekli su prošle noći kablove na novom kamionu vlasotinačkog „Komunalca“ koji služi za pražnjenje podzemnih kontejnera.



-Kada je jutros trebalo da krenu na teren svi kamioni osim ovog su pokrenuti. Proverom smo ustanovili da su kablovi presečeni, pozvali smo policiju, koja je izvršila uviđaj – kaže direktor JKP Komunalac Zoran Jović.

On podseća da je reč o jednom od novih kamiona,koje je lokalna samouprava nabavila u poslednje dve godine za komunalna preduzeća, kako bi se komunalna higijena podigla na viši nivo.



-Izgleda da je nekome smetalo što je grad postao uredniji. Ako je neko želeo da presecanjem kablova učini štetu gradu, da grad bude prljav jer nemamo čime da praznimo podzemne kontejnere, moram da ga ražalostim jer se to neće dogoditi. Ukoliko bude potrebe iznajmićemo takav kamion, radićemo i nedeljom, ali ćemo održavati higijenu – dodaje Jović.

On napominje da će organizovati čuvarsku službu i ugraditi video nadzor koda do sada nije bilo na parkingu ovog preduzeća.

-Vozila su osigurana, šteta će biti popravljena, a vozila će ubuduće biti pod nadzorom – kaže direktor “Komunalca“ Zoran Jović.

U Vlasotincu ima ukupno 13 podzemnih kontejnera od kojih je 8 postavljeno, a preostalih pet će biti ugrađena do kraja godine.