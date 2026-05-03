Vanja Nikolić ostaje u RK „Dubočica 54“ Leskovac do 2028.

Rukometni klub Dubočica 54 sa zadovoljstvom obaveštava javnost da je Vanja Nikolić produžio ugovor sa klubom do 2028. godine.

Nikolić, koji je ponikao u našem klubu, još jednom je potvrdio svoju pripadnost i lojalnost sredini u kojoj je napravio prve rukometne korake. Iza njega je izuzetno uspešna sezona u kojoj je poneo titulu najkorisnijeg igrača lige (MVP), kao i priznanje za igrača utakmice u najvećem broju susreta.

Njegov kvalitet, iskustvo i odnos prema igri predstavljaju veliki značaj za ekipu, kako na terenu, tako i van njega. Produžetak saradnje sa igračem koji je simbol kluba dodatno potvrđuje ambicije Dubočice 54 u narednom periodu.

Klub nastavlja da gradi tim oslonjen na domaće igrače i sopstvenu školu rukometa, a ostanak Vanje Nikolića važan je korak u tom pravcu.