Vanredna situacija u opštini Crna Trava

U opštini Crna Trava jutros je uvedena vanredna situacija. Naime, stanovnici ove opštine su već tri dana bez električne energije, a nije u funkciji ni m9bilna ni fiksna telefonija, zbog čega nismo uspeli da stupimo u kontakt sa nadležnima iz ove lokalne samouprave.

Uzrok je drveće koje je usled teškog snega popadalo i pokidalo električne vodove, te je i oko 200 kilometara puteva neprohodno.

Ministar u Vladi Srbije zadužen za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev obišao je u subotu opštinu Crna Trava kako bi se na licu mesta upoznao sa posledicama snežnog nevremena koje je zahvatilo taj kraj i naglasio da će Crna Trava već od danas dobiti mehanizaciju neophodnu za raščišćavanje puteva, kao i finansijsku podršku iz Kabineta za razvoj nedovoljno razvijenih opština, kako bi se ubrzalo otklanjanje posledica nevremena i obezbedili osnovni uslovi za funkcionisanje lokalne zajednice.

Tončev je u jučerašnjem razgovoru sa predsednikom opštine Slavoljubom Blagojevićem naglasio da će država preduzeti sve potrebne mere kako bi se u najkraćem roku obezbedila tehnička i materijalna pomoć za normalizaciju uslova života.