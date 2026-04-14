Vaskršnji utorak – po narodnom verovanju, jedini dobar u godini

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Vaskršnji utorak, treći dan Vaskrsa. Juče je počela Svetla sedmica, koja se smatra produžetkom jednog dana – Vaskrsa.

Treći dan praznovanja Vaskrsa zove se i Vodeni, Svetli utorak. Prema narodnom verovanju, to je jedini dobar utorak u godini. Dobro je ići u posetu ili krenuti na put. Ako se dete rodi na ovaj dan, biće srećno i dugovečno. U nekim selima se na Vaskršnji utorak održavaju svadbe, jer se veruje da će mladenci poživeti srećno, dugovečno i imati mnogo dece. Stariji ljudi veruje i da će ukoliko je uveče na Svetlu sredu nebo zvezdano, godina biti izuzetno rodna.

Tokom čitave ove nedelje se nijednog dana ne posti, a sve do srede važi i običaj kuckanja uskršnjim jajima. Ova nedelja se zove još i Tomina nedelja, jer se završava danom posvećenim apostolu Tomi. Zovu je još i Vodena nedelja, a prema verovanju, dobro je izaći na neku reku, potok, pa i poprskati se vodom koja, po starinskom verovanju, tera „zle duhove i demone“.