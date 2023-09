Vatrogasci-spasioci izveli pokaznu vežbu spasavanja prilikom saobraćajnih nesreća

U susret obeležavanju Dana Sektora za vanredne situacije i krsne slave Vatrogasno – spasilačkih jedinica, Presvete Bogorodice Neopalime Kupine (17.septembra), vatrogasci spasioci u Vlasotincu izveli su vežbu spasavanja povređenih lica prilikom saobraćajnih nesreća.

Prikazani su oprema i vozila kojima raspolaže Vatrogasno – spasilačko odeljenje Vlasotince i Vatrogasno – spasilačka jedinica Leskovac, a po prvi put Vlasotinčani su mogli da vide auto – mehaničke lestve za spašavanje sa visina.



Prošle godine vlasotinački vatrogasci intervenisali su 119 puta, a u 70 posto slučajeva to su bile intervencije na otvorenom prostoru gde do požara dolazi zbog ljudskog nemara. U ovoj godini, do juče, bile su 63 intervencije.



Vatrogasno – spasilačko odeljenje Vlasotince vršiće edukaciju decenižih razreda osnovnih škola na teritoriji opštine u oblasti zaštite od požara, poplava i zemljotresa. Vlasotinački vatrogasci učestvovali su i u akciji dobrovoljnog davanja krvi.