Vatrogasno-spasilačka jedinica u Leskovcu dobila novu opremu

Vatrogasno-spasilačka jedinica u Leskovcu bogatija je za novu protivpožarnu i opremu za potrebe civilne zaštite. U pitanju je donacija lokalne samouprave koju su vatrogascima uručili Miloš Cvetanović, načelnik Gradske uprave i Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove.

Za nabavku 16 naprtnjača, 2 duvača, 10 maski sa filterima i 3 kontejnera za vodu zapremine od po 1000 litara, iz budžeta Grada Leskovca izdvojena je suma od preko 900 000 dinara.

-Oprema koju su vatrogasci-spasioci dobili od velikog je značaja, naročito za intervencije na nepristupačnim lokacijama. Ove godine su se kao veoma efikasne u gašenju požara pokazale naprtnjače koje je grad Leskovac nabavio za potrebe civilne zaštite- rekao je Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove.

Nekoliko godina unazad, u periodu od ranog proleća do kasne jeseni, beleži se veći broj požara na otvorenom, u čijem je gašenju važnu ulogu imala oprema koju je Grad nabavio.

-Nabavili smo terensko vozilo, prikolicu za prevoz opreme, vozilo za utovar opreme, četiri muljne pumpe, dve pumpe za ispumpavanje vode, dve profesionalne sušilice vlage, 11 agregata za proizvodnju električne energije, osposobili smo još dva terenska vozila i nabavili alat, koji se koristi kao pomoć u gašenju požara i sve ono što je potrebno da se posledice elementarnih nepogoda spreče i pomogne građanima. Vrednost svega navedenog je preko 4,5 miliona dinara- rekao je načelnik Gradske uprave Grada Leskovca Miloš Cvetanović.

Inače, kako je predviđeno budžetom za 2026. godinu, za zaštitu od požara, poplava i drugih vremenskih nepogoda, lokalna samourava izdvojiće 2,5 miliona dinara za nabavku različite opreme i uniformi.