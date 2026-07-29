Večeras finale takmičenja „Letnji glas Vlasotinca“

Pod sloganom „Budi glas leta, pokaži svoj talenat“ u sredu 29. jula od 20.30 u dvorištu Kulturnog centra održaće se finalno veče takmičenja Letnji glas Vlasotinca 2026.

Kroz četiri junske audicije za finale se kvalifikovalo 14 učesnika. Oni će izvesti po jednu pesmu po izboru, a o pobedniku će glasati i žiri i publika.



-Očekujemo veliko nadmetanje kandidata u finalu. Obnovili smo „Letnji glas“ prošle godine, nakon 30 godina pauze jer su nam povratne informacije od naše verne publike ukazivale na to da postoji interesovanje i među potencijalnim takmičarima i među publikom za ponovnim pokretanjem ovog takmičenja – kaže direktor Kulturnog centra Maja Marković.

Letnji glas Vlasotinca počeo je 60-tih godina prošlog veka kao muzičko takmičenje pod nazivom Kermes (zabava na otvorenom), a onda je preraslo u Letnji glas Vlasotinca. Sa njegovom organizacijom prestalo se pre više od tri decenije, u vreme ratova i krize. Kulturni centar obnovio je manifestaciju prošle godine.