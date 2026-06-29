Večeras počinje „Leto u Vlasotincu“

Leto u Vlasotincu, manifestacija u organizaciji Kulturnog centra, počinje večeras u 20 sati Dečjim kolažnim programom, na platou ispred zgrade opštine. Nastupiće deca PU „Milka Dimanić“, polaznici Plesnog

kluba Fantazi i mlađe grupe KUD „Crnilović“.

Sutradan, u utorak na istom mestu i u isto vreme koncert će održati Plesni klub Fantazi. U sredu 1. jula od 19 sati, poštovaoci duhovne muzike moći će da uživaju u nastupu Omladinskog dečjeg crkvenog hora

Sveta Anastacija Srpska, u porti vlasotinačke crkve.



Četvrtak 2.juli rezervisan je za ljubitelje muzičko poetskih večeri. Tog dana od 20.30 u dvorištu Kulturnog centra nastupiće pesnik Marko Milošević i gitarista Denis Urošević. U petak 3,jula od 20 sati u sali

Kulturnog centra biće otvorena izložba“ Izbor radova sa javnog časa stripa u Vlasotincu“ i prikazan film „ZaCRTANO“ Nebojše Ilića Ilketa i strip autora Marka Stojanovića.