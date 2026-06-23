Večeras požar u ataru Bogojevca, a nešto ranije i u atarima Goleme Njive i Draškovca

Uprkos brojnim apelima Grada Leskovca i nadležnih službi, ponovo su izbili požari na otvorenom prostoru, i to u ataru Bogojevca, u blizini Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i u atarima Goleme Njive i Draškovca.

U Bogojevcu gori nisko rastinje i deponija smeća, a u gašenju učestvuju Vatrogasno-spasilačka jedinica iz Leskovca i Dobrovoljno vatrogasno društvo Leskovac.

Ovo je drugi požar u ataru Bogojevca u razmaku od svega nekoliko dana. Pre večerašnjeg, požar je izbio i u petak, 19. juna.

Požar u ataru Goleme Njive ugasila je Vatrogasno-spasilačka jedinica iz Leskovca, dok su u gašenju požara u Draškovcu, pored vatrogasaca-spasilaca, učestvovali i pripadnici novooformljenog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brestovac.

I u Golomoj Njivi i u Draškovcu gorelo je nisko rastinje, kao i divlje deponije smeća.

Podsećamo i apelujemo da je u ovom periodu godine neophodno voditi računa:

• da se ne pali vatra na otvorenom prostoru,

• da se ne spaljuju biljni ostaci,

• da se ne pale divlje deponije i ne baca smeće na mesta koja nisu predviđena za tu namenu,

• da se tokom poljoprivrednih radova oprezno rukuje mašinama i da se one redovno održavaju,

• da se opušci od cigareta ne bacaju gde im nije mesto,

• da se ne pali roštilj na mestima koja za to nisu predviđena,

• da se pažljivo rukuje sredstvima za rad koja mogu izazvati požar,

• da se pre oranja ne spaljuju trava, korov i orezane grane voća,

• da se ne spaljuju sekundarne sirovine.

Nadležne službe su konstantno na terenu i rade na prevenciji ovakvih pojava, ali je od ključnog značaja i blagovremeno obaveštavanje Vatrogasno-spasilačke jedinice pozivom na broj 193.

Čuvajmo sebe, čuvajmo prirodu!

Kako se ponašamo prema prirodi, tako će se i priroda ponašati prema nama.