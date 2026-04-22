Veći iznos naknade za udžbenike za osnovce, odlučili gradski većnici

Gradski većnici usvojili su Nacrt izmena Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Leskovca. Njima je predviđeno povećanje sume za jednokratnu finansijsku podršku porodicama za nabavku

udžbenika u 2026. godini, i to za 1000 dinara po detetu.

Za podršku porodicama sa decom obezbeđena je suma od 210 miliona dinara, a konkretno za naknade za udžbenike za učenike osnovnih škola izdvojeno je 89 miliona dinara.

Kako je naglasio Bojan Tojaga, šef Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj, za učenike prvog razreda naknada iznosi 8000 dinara, drugog razreda 9000 dinara, za učenike trećeg razreda 10000 dinara, četvrtog 11000 dinara, petog 12000 dinara, šestog razreda 13000 dinara, sedmog razreda 14000 dinara, a osmog razreda 15000 dinara.

Prilikom usvajanja Nacrta Odluke o javnim raspravama, kao osnovni ciljevi ovog dokumenta istaknuti su povećanjeotvorenosti rada organa lokalne samouprave i direktno učešće građana u procesudonošenja odluka, zatim donošenje kvalitetnijih i primenljivijih lokalnihpropisa kroz uvažavanje komentara i predloga građana, kao i jačanje poverenjaizmeđu građana i lokalnih vlasti kroz dijalog, naglasio je Zoran Vukašinović, sekretar Skupštine grada Leskovca.

Usvojeni su izveštaji o radu i finansijski

izveštaji za 2025. godinu za ustanove kulture: Narodni muzej Leskovac, Leskovački kulturni centar, Narodnu biblioteku „Radoje Domanović“ i Istorijski arhiv Leskovac.

Saglasnost je data i na izveštaje domova kulture u Brestovcu, Vučju, Grdelici, Pečenjevcu, kao i Domu kulture Roma. Takođe, odobreni su izveštaji SRC „Dubočica“, CSU, TOL –a, Centra za socijalni rad, Ustanove za odrasle i starije i Crvenog krsta Leskovac.

Takođe, usvojen je i predlog odluke o sprovođenju javne rasprave o nacrtu plana razvoja kulture grada Leskovca za period od 2026. do 2030. godine. Ovaj nacrt formiran je kao dokument kojim se utvrđuju pravci

delovanja i prioriteti u kulturi.

Javna rasprava je obavezna i održaće se od

23. aprila do 12. maja, a otvoreni sastanak je planiran za 7. maj u sali Skupštine grada Leskovca.



Predlog programa merenja nivoa komunalne buke u životnoj sredini na teritoriji grada Leskovca za 2026. godinu takođe je

usvojen. Ovim programom definiše se broj mernih mesta, kriterijumi za određivanje lokacija, dinamika, način izvođenja merenja i izveštavanje.



Pored ostalog, usvojeni su i predlog programa

sistemske dezinsekcije na teritoriji grada za 2026. godinu, data je saglasnost na rešenje o izboru projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz gradskog budžeta po konkursu u oblasti kulture za 2026. godinu, kao i program praćenja kvaliteta površinskih voda i vodotokova na teritoriji grada za 2026/2027. godinu.

Ove odluke biće prosleđene Skupštini grada na dalju nadležnost.





