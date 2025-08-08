Veći požar u ataru Razgojne kod groblja (VIDEO)

Požar na otvorenom dogodio se danas u atarima Razgojne iza groblja.
Gori nisko rastinje, poljoprivredno zemljište i deo prema šumi.
-Apelujemo da se ne pali vatra na otvorenom, ne spaljuju biljni ostaci i ne bacaju opušci od cigarata gde im nije mesto.
Da se poljoprivrednim mašinama rukuje oprezno i da se redovno održavaju uz primenu svih propisa.
Da se otpad ne deponuje gde mu nije mesto.
Takođe, da se instalacije i strujni vodovi održavaju i kontrolišu.
Čuvajmo prirodu! Čuvajmo sve nas!- kažu nadležni.
Na terenu su pripadnici vatrogasno spasilačke jedinice i zaposleni koji obavljaju poslove civilne zaštite, pored njih pomažu i meštani.
Pored nadležnih službi u stalnoj pripravnosti su i poverenici i zamenici poverenika Civilne zaštite.