Velika akcija suzbijanja sive ekonomije, uhapšena jedna, protiv 104 osobe krivične prijave

U koordinisanoj akciji suzbijanja sive ekonomije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su uhapsili jednu osobu dok su protiv 104 osobe podnete krivične prijave zbog sumnje da su izvršile krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe i tako oštetile budžet Srbije za oko 246 miliona 766 hiljada 800 dinara, saopštio je MUP.

Foto: Tanjug

U sinhronizovanom pretresu na preko 100 lokacija u Srbiji, policija je pronašla i oduzela ukupno oko 11,6 tona rezanog duvana, oko 10,9 tona duvana u listu, 10.200 boksova cigareta, kao i oko 2, 2 tone duvana za nargile, oko 15. 920 litara naftnih derivata, 2,3 tone kafe, oko 12.300 litara alkohola bez odgovarajuće propratne dokumentacije i dokaza o poreklu, kao i devet mašina za punjenje i 12 mašina za rezanje duvana.

Foto: Tanjug

Policija je kod uhapšenog pronašla i veće količine mesa i mesnih proizvoda, koje je, i pored isteklog roka stavljeno u promet, kao i više stotina parfema i garderobe poznatih svetskih brendova, zbog čega mu je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova.

Foto: Tanjug

Akciju hapšenja su sproveli pripadnici MUP-a, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i 23 područne policijske uprave, u saradnji sa Sektorom poreske policije i nadležnim javnim tužilaštvima.