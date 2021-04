Veliki broj gradskih naselja i ulica sutra privremeno bez struje

Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će u četvrtak, 22. aprila od 8 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 17 sati biti bez električne energije naselja kod škole „Vasa Pelagić“, Solidarnost, preko puta Veterinarske stanice, gradski deo Čifluk Mira, Suva reka, Dubočica, Stočna pijaca, Rade Žunić, deo grada kod „Tri šešira“, na Hisaru – od Doma zdravlja do kasarne u Sinkovcu, Zele Veljković, kod „Rakićeve kafane“ i zanatski centar „Most“. U istom periodu bez struje će biti i stanovnici ulica Južnomoravskih brigada, Đorđa Lešnjaka, deo Radeta Končara, Viljema Pušmana, Njegoševa, Jadranska, Puškinova, Moravska, Durmitorska, Alekse Šantića, deo Tome Kostića i deo Kraljevića Marka.

Iz Elektrodistribuciuje mole stanari u zgradama sa liftom da napuste iste 10 minuta pre zakazanog isključenja.