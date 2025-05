Ogranak Elektrodistribucije Leskovac saopštio je da će sutra 15. maja privremeno bez električne energije biti korisnici velikog broja naselja i ulica u Leskovcu, kao i jednog sela.

Zbog radova na rekonstrukciji mreže u četvrtak 15. maja, u periodu od 08:00 do 17:00 časova, bez električne energije biće korisnici u Strojkovcu. U istom terminu, zbog radova na redovnoj godišnjoj reviziji trafostanice „Leskovac 4″, struju neće imati korisnici na sledećim lokacijama: naselje kod škole „Vasa Pelagić“, Solidarnost, preko puta Veterinarske stanice, gradski deo Čifluk Mire, Suva reka, Dubočica, Stočna pijaca, Rade Žunić, kod „Tri šešira“, na Hisaru – od Doma zdravlja do kasarne u Sinkovcu, Zele Veljković, kod „bivše Rakićeve kafane“, kod TŠ „Rade Metalac“ i OŠ „Vuk Karadžić“, „Murdža mala“ i kod dečijeg igrališta „Rupe“, kao i ulice: Moravska od br. 1 do br. 28A, Alekse Šantića, Durmitorska, 28. marta od br. 31 do br. 31Ð, Kraljevića Marka br. 14 i 27A, Tome Kostića od br. 1 do br. 11A, Vilema Pušmana od br. 1 do br. 17.