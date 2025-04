Zbog radova na redovnoj godišnjoj reviziji trafostanice „Turekovac“ , u utorak, 15. aprila, u periodu od 09:00 do 14:00 časova, bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama: Belanovce, Milanovo, Dušanovo, Podrimce, vikend naselje Pašina Česma, Petrovac, vikend naselje Petrovac, Karađorđevac, Gornje i Donje Stopanje, Vinarce, deo Čifluk Mire, Svirce, Vlase, Donje i Gornje Trnjane, Donje i Gornje Sinkovce, Kukulovce i Turekovac, saopštio je Ogranak EDS-a u Leskovcu.

Takođe sutra, zbog radova na zameni brojila, u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, struju neće imati korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Niška br. 8, 10, 12, 14, 16 i 18.

Zatim, od 10:00 do 12:00 časova bez električne energije biće i korisnici u sledećim ulicama: Deveta br. 2, Deseta br. 2, Jedanaesta br.1, Petnaesta br. 1, Šesnaesta od br. 1 do br. 4, Osamnaesta od br. 4 do br. 19, Devetnaesta, Dvadeseta, Dvadeset prva, Dvadeset druga, Dvadeset treća, Dvadeset četvrta, Dvadeset peta, Dvadeset šesta br. 1 i 33, Dubočica od br. 80 do br. 157, Duška Radovića br. 5 i 8, Kruševačka br. 1, Rade Žunića od br. 10 do br. 25 i Saša Mitrović br. 16.